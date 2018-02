PSG : Officiel, Neymar opéré en fin de semaine au Brésil !

Dans : PSG, Ligue des Champions, Coupe d'Europe.

A quelques minutes du coup d'envoi du match de Coupe de France entre le Paris Saint-Germain et l'Olympique de Marseille, le PSG a officialisé la décision prise de faire opérer Neymar suite à la double blessure de son attaquant vedette.

« À l'issue du protocole initialement prévu de trois jours de soins, un bilan a été effectué ce jour en commun par le staff médical du Paris Saint-Germain et celui de la sélection brésilienne. Au terme de ce bilan et en accord avec le joueur, il a été décidé de privilégier l'option chirurgicale. Neymar Jr sera opéré en fin de semaine au Brésil par le Docteur Rodrigo Lasmar accompagné sur place par le Professeur Saillant (Paris Saint-Germain) », a annoncé le Paris Saint-Germain. Ce mercredi midi, Neymar était venu saluer ses coéquipiers et a même déjeuné avec ces derniers. Le PSG n'a pas précisé la durée de l'indisponibilité de la star brésilienne qui souffre d'une entorse antero externe de la cheville droite mais également d’une fissure du cinquième métatarsien suite au match de dimanche face à l'OM.