PSG : Objectif Mbappé, Zidane pousse Vinicius vers le départ

Un joueur a été le grand perdant du Clasico de mercredi soir, et cela pourrait concerner le PSG et Kylian Mbappé en fin de saison.

Eden Hazard blessé, Gareth Bale loin d’être dans les petits papiers de Zidane, Rodrigo encore jeune, cela devait être l’heure de Vinicius Junior dans le grand match face au FC Barcelone ce mercredi. D’autant plus que jusqu’à présent, le Brésilien avait été plutôt inspiré dans les confrontations face à l’ennemi, parvenant notamment à transpercer la défense catalane, même si l’efficacité n’avait pas été du tout au rendez-vous, la saison passée en Coupe du Roi. Mais l’ancien de Flamengo est resté sur le banc tout au long de la rencontre, laissant sa place au Gallois, et la presse espagnole voit cela comme un énorme signal en vue de son départ en fin de saison.

A 19 ans, l’attaquant madrilène a désormais l’impression de perdre son temps et son changement de statut l’affecte beaucoup, surtout qu’il était persuadé de pouvoir profiter de la blessure d’Eden Hazard pour regagner la confiance de son coach, annonce Mundo Deportivo. De quoi mettre un terme à cette aventure au Real Madrid ? Si Zinedine Zidane devait rester dans ces fonctions, cela sera certainement le cas, et relance d’ores et déjà l’intérêt du PSG pour le Brésilien. Vinicius Junior est en effet le principal joueur, avec Raphaël Varane, que Nasser Al-Khelaïfi aimerait recruter. De quoi l’inclure dans la transaction pour faire venir Mbappé dans la capitale espagnole ? Nul doute que Zinedine Zidane ne dirait pas non. Et désormais, Vinicius Junior pourrait aussi y être favorable vue sa situation sportive.