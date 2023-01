PSG : Nordi Mukiele absent plusieurs semaines

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

Rare satisfaction du PSG depuis le début de l'année 2023, Nordi Mukiele va être éloigné des terrains plusieurs semaines indique le club de la capitale.

C’est une annonce que personne n’attendait, et c’est clairement une mauvaise nouvelle pour Christophe Galtier et le Paris Saint-Germain. En effet, Nordi Mukiele ne sera pas à la disposition du technicien parisien, alors que le PSG a clairement besoin de tout le monde actuellement et que Mukiele commençait à devenir un vrai choix pour Galtier. « Touché aux ischios jambiers droit, Nordi Mukiele restera en soin ces prochaines semaines, précisent les champions de France dans leur communiqué médical avant d’évoquer le cas de deux autres joueurs. Presnel Kimpembe poursuit son travail individuel sur le terrain. Marco Verratti reprendra l’entraînement collectif la semaine prochaine. »