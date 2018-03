PSG : Neymar c'est de l'or, les gros sponsors n'abandonnent pas le PSG !

Dans : PSG, Ligue 1.

Après l'élimination du PSG en Ligue des champions, la foudre est tombée sur le club de la capitale. Et selon RTL, même un sponsor du standing de Nike était prêt à revoir à la baisse son investissement financier à Paris, l'image du Paris SG ayant été ternie par la prestation face au Real Madrid. Mais, ce dimanche, le JDD dément totalement une situation aussi négative, le Paris Saint-Germain suscitant toujours l'intérêt des grosses marques mondiales.

« De nouveaux entrants (sponsors) pourraient être annoncés dans les prochaines semaines. Rien ne filtre de ces très longues négociations, mais elles rapprocheraient le PSG de ce qui se pratique dans les plus grands clubs anglais et espagnols en matière de recettes commerciales (...) c’est tout de même l’indice que le PSG est en passe de basculer dans une autre dimension économique. Et ce, quasi uniquement grâce à Neymar. Un Ballon d’or en puissance, une marque mondiale, une égérie Nike qui plus est... », rappelle le Journal du Dimanche, qui confirme qu’un ancien de la NBA va bientôt prendre les commandes de ce qui concerne le sponsoring. Autrement dit, en s'offrant Neymar le Paris Saint-Germain s'est offert une assurance en or pour les années en venir. Cela valait bien un investissement de 222ME.