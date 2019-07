PSG : Non à Neymar, oui à Mbappé, le Real Madrid est cash

Dans : PSG.

Du côté du Real Madrid on semble être agacé par les rumeurs relayées par la presse barcelonaise selon laquelle Zinedine Zidane et Florentino Perez seraient entrés dans la danse pour tenter de faire signer Neymar lors de ce mercato. Via la Cadena Cope, généralement bien informée lorsqu'il s'agit du Real Madrid, le club a fait savoir que non seulement les Merengue n'avaient strictement aucune envie de faire signer la star brésilienne du PSG, mais qu'en plus le Paris Saint-Germain ne lui a jamais proposé son attaquant. On le sait, Florentino Perez et Nasser Al-Khelaifi ont les meilleurs rapports du monde, et jamais le patron du Real Madrid ne fera quoi que ce soit dans le dos du dirigeant qatari du Paris SG.

Et si le Real Madrid ne veut pas de Neymar Jr, la Cadena Cope a clairement relayé le très vif intérêt de Zizou pour Kylian Mbappé, même si le club de la capitale espagnole a bien compris qu'un transfert du champion du monde était totalement impossible lors de ce mercato 2019. La Maison Blanche ne fera rien qui puisse contrarier le Paris Saint-Germain concernant Kylian Mbappé, le club préférant laisser du temps au temps. Mais ce n'est donc pas en 2019-2020 qu'on verra Neymar et Mbappé associés sous le maillot du Real Madrid.