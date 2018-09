PSG : Nike pose un ultimatum à 60ME par an au PSG

Dans : PSG, Ligue 1.

Le Paris Saint-Germain a officialisé il y a quelques semaines la fin de son accord avec la compagnie aérienne Emirates en juin prochain, le club de la capitale ayant l'intention de bénéficier d'un nouveau sponsor maillot pour augmenter ses rentrées publicitaires. Selon Paris-United et L'Equipe, le PSG vise désormais 60ME par saison pour apparaître sur ses tuniques, mais un tel partenaire ne se trouve pas si facilement que cela. Le club de la capitale semble être en mesure de trouver la perle rare en Asie, mais les négociations sont longues et complexes.

Cependant, Nike, qui fabrique les maillots du Paris Saint-Germain, a mis un ultimatum aux dirigeants du PSG. En effet, afin de lancer la conception et la fabrication des tuniques 2019-2020, avec le nouveau sponsor, ce dernier devra impérativement être connu avant décembre prochain. Si cette deadline est dépassée, alors la firme au swoosh ne peut pas garantir ses délais, et devra probablement gratter sur la commission reversée au PSG, ce qui est évidemment un problème. Les dirigeants parisiens ont donc un peu moins de quatre mois pour signer avec ce sponsor qui rapportera 60ME par an.