PSG : Ngolo Kanté, le rêve de Paris !

Le chantier du mercato sera immense pour le PSG, désireux de se renforcer à quasiment tous les postes cet été. Et le nom de Ngolo Kanté revient dans les rumeurs.

Après la victoire à Brest en Ligue 1 dimanche soir, Nasser Al-Khelaïfi a promis un mercato ambitieux pour le Paris Saint-Germain. « On a déjà une grande et belle équipe. Bien sûr, on a besoin de la développer. On a quelques besoins forcés sur des postes On n’est pas bloqués du tout, on est vraiment très calmes, très relax. On va améliorer l’équipe » a promis le président du PSG, confiant malgré les difficultés rencontrées par le dauphin du LOSC pour prolonger Kylian Mbappé. Outre la possible succession de l’attaquant français, Paris devra gérer les chantiers des latéraux ainsi que du milieu de terrain. Dans ce secteur de jeu, un joueur fait particulièrement rêver Mauricio Pochettino selon le site Fichajes.net.

Lautaro et Bellerin également ciblés ?

Il s’agit de Ngolo Kanté, auteur d’une saison époustouflante à Chelsea et qui figure logiquement dans la liste de Didier Deschamps pour disputer l’Euro 2021 cet été. Le média espagnol croit savoir que Mauricio Pochettino a glissé à Leonardo le nom du milieu défensif de Chelsea, qu’il aimerait associer à Marco Verratti. Il y a quelques jours, la rumeur de la constitution de ce duo avait filtré… chez les Blues. Thomas Tuchel ayant apprécié sa collaboration avec Marco Verratti, il adorerait faire venir l’international italien à Londres. Reste maintenant à voir si l’un des deux transferts se concrétisera et si oui, à quelle hauteur de prix. Par ailleurs, le site spécialisé sur le mercato affirme que le PSG suit également Hector Bellerin (Arsenal) pour renforcer sa défense et Lautaro Martinez (Inter Milan) en attaque en cas de départ de Mauro Icardi et de Moise Kean. A l’approche de l’ouverture du mercato, les pistes se multiplient pour Leonardo, bien décidé à renforcer l’effectif du PSG malgré le contexte sanitaire et financier.