PSG : Neymar zappe la reprise, le cadeau de Noël de Galtier

Par Alexis Rose

Alors que le Paris Saint-Germain a repris l’entraînement collectif depuis plus d’une semaine, les internationaux présents à la Coupe du Monde 2022 vont revenir au compte-gouttes d’ici à la reprise de la Ligue 1.

Déjà à pied d'œuvre pour préparer au mieux la deuxième partie de saison, avec notamment le huitième de finale de Ligue des Champions contre le Bayern Munich en ligne de mire, le club de la capitale française est loin d’être au complet à deux semaines de la reprise. En même temps, certains Parisiens sont encore en lice à la Coupe du Monde, comme Lionel Messi et Kylian Mbappé, qui disputeront la finale Argentine - France dimanche, et Achraf Hakimi, qui jouera lui la petite finale avec le Maroc face à la Croatie. Pour ces trois éléments, la reprise se fera fin décembre avec un retour sur les terrains début janvier, pas avant.

PSG : Neymar, Marquinhos, Soler… le retour des Mondialistes étudié au cas par cas

➡️ https://t.co/yoTL9oYffX pic.twitter.com/r9ZZmeb1IK — Le Parisien | PSG (@le_Parisien_PSG) December 15, 2022

Le PSG tiendra compte « de la forme physique et mentale des joueurs »

Concernant les autres internationaux éliminés du Mondial, la donne est différente. Si Christophe Galtier avait évoqué une phase de repos de dix jours après l’élimination, le PSG n’appliquera pas ce schéma selon Le Parisien : « Le club de la capitale étudie au cas par cas chacune des éliminations. Le staff technique et le staff médical du PSG tiendront compte de la forme physique et mentale des joueurs après leur sortie du tournoi. Paris adapte donc la date de reprise des Mondialistes en fonction, notamment, de leur parcours dans la Coupe du monde, de leurs sensations et de leur état de santé ».

Une reprise tardive pour Neymar

Pour les Brésiliens par exemple, le retour ne se fera pas lundi comme initialement prévu. Éliminés par la Croatie en quarts le 9 décembre dernier, Marquinhos et Neymar vont donc profiter de quelques jours de repos en plus pour se refaire la cerise avant de repartir au front. Concernant Neymar, qui a subi une blessure à la cheville droite durant la compétition avant de prendre un gros coup sur la tête avec l'élimination de la Seleção, le staff francilien ne veut rien précipiter. L’attaquant brésilien fera même « l’objet d’une attention particulière », Galtier voulant compter sur un Neymar à 100% pour le retour de la Ligue des Champions en février prochain.