PSG : Neymar veut partir, Paris lui promet la guerre

Dans : PSG, Mercato, Ligue 1.

Lundi soir, le feuilleton Neymar a pris une tournure redoutée par les supporters du Paris Saint-Germain depuis plusieurs jours.

Effectivement, l’international brésilien a séché la reprise de l’entraînement, forçant le club de la capitale à montrer les muscles dans un communiqué. Souhaité par Leonardo, celui-ci indique que le PSG va prendre les mesures nécessaires dans les prochains jours afin de sanctionner l’international auriverde. La guerre est déclarée, et elle ne fait que commencer selon UOL-Esporte, qui estime que Paris ne fera aucun cadeau à Neymar.

« La volonté de départ de Neymar ne lui garantie toutefois pas que son départ sera facilité. Le contrat du joueur avec le club ne prévoit aucune résiliation possible et le PSG à tendance à durcir les négociations avec ses joueurs ayant la volonté de partir, comme cela a été le cas avec Rabiot » indique notamment le média, avant de préciser que Neymar a bien communiqué à Leonardo son envie de partir du PSG. « Au cours d’une conversation avec Leonardo, le joueur a exprimé son désir de quitter Paris » indique le média, pour qui ce feuilleton va désormais s’éterniser. D’autant que le FC Barcelone n’est pas certain d’avoir les liquidités nécessaires pour recruter à la fois Griezmann et Neymar…