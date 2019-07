PSG : Neymar veut partir, Mbappé prend le pouvoir à Paris

Dans : PSG, Mercato, Ligue 1.

En froid avec le club et les fans, la faute à ses envies de départ pour le FC Barcelone, Neymar n’est plus la star n°1 du Paris Saint-Germain. En effet, aux yeux des supporters, c’est désormais Kylian Mbappé qui fait office de chouchou et de joueur fétiche. Mais ce ressenti n’est pas uniquement vrai auprès des fans puisque selon les informations du Parisien, l’international tricolore, qui semble déjà très affûté en ce début de préparation, a également pris beaucoup de poids en interne. Aux yeux des dirigeants, il est désormais un joueur majeur, bien plus consulté qu’il y a encore quelques mois.

Le natif de Paris voulait des responsabilités, il va en avoir. « Si le PSG a ouvert la porte à Neymar cet été, bien aidé par les coups de boutoir de celui-ci pour la forcer, il n'a jamais été question d'en faire autant avec l'ex-Monégasque. Même si celui-ci s'est posé des questions sincères, au-delà de ses déclarations aux trophées UNFP où il réclamait « plus de responsabilités ». Dans sa première interview, accordée à notre journal, Leonardo a loué un joueur « incroyable ». Le directeur sportif de retour au PSG n'a pas souhaité s'aventurer sur le terrain d'une prolongation de contrat, que le joueur n'envisagerait pas pour le moment. Mais le club est désormais à l'écoute de son point de vue et échange régulièrement avec lui ou ses proches sur le projet parisien » explique le média francilien, en attendant de voir l’évolution du mercato, qui pourrait offrir encore plus de responsabilités à Mbappé. Notamment en cas de départ de Neymar…