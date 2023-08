PSG ‍: Neymar + Verratti = 130 ME, Al-Hilal paye l’addition

Dans : PSG.

Par Guillaume Conte

L'Arabie Saoudite pourrait encore frapper un grand coup, en piochant au PSG. Neymar et Verratti ne sont plus les bienvenus, et Al-Hilal va faire une offre groupée pour les deux joueurs.

Très ambitieux cet été sur le marché des transferts, les clubs saoudiens n’ont pas envie de s’arrêter en si bon chemin. Alors que le championnat va débuter, le mercato bat son plein et tous les clubs principaux du pays cherchent à se renforcer de manière encore plus spectaculaire. Vu ce qu’il se passe en Europe, où de nombreux dossiers sont encore ouverts et pas forcément chez les joueurs de seconde zone, les Saoudiens risquent d’avoir encore leur mot à dire. C’est le cas au Paris SG, où le coup de balai est encore plus énorme que prévu.

Neymar et Verratti poussés dehors

Si rien ne s’arrange avec Kylian Mbappé, qui a réaffirmé son désir de rester au PSG sans être transféré pour la dernière année de son contrat, l’attaquant français a clairement fait savoir qu’il n’irait pas rejoindre le pays du Golfe cet été, et a refusé toute discussion avec Al-Hilal. Le club de Riyad a toutefois tenu à conserver le contact avec le champion de France, car d’autres joueurs sont poussés dehors. C’est le cas de Neymar et de Marco Verratti, qui se sont vus officiellement signifier ce mercredi que le Paris SG ne comptait plus sur eux à l’avenir. Néanmoins, le club francilien espère y trouver son compte sur le plan financier, ce qui n’est pas facile avec des joueurs dont l’étiquette « indésirables » vient d’être collée sur leur dos.

Pour cela, il faut toujours se tourner vers Al-Hilal, qui semble prêt à faire un tarif de groupe pour les deux stars du PSG. En effet, selon le journaliste turc Erkem Konur, le club de Riyad compte proposer une enveloppe globale de 140 millions d’euros pour faire venir les deux joueurs. Jusqu’à présent, Al-Hilal s’était arrêté à 45 millions d’euros pour faire signer l’Italien, et n’avait pas fait d’offres pour Neymar, qui serait donc estimé à bien moins de 100 millions d’euros. Il reste donc à savoir si cette idée va se concrétiser par cette double proposition qui permettrait en tout cas au PSG d’envoyer loin deux joueurs qui ne semblent plus faire partie des plans de la direction tout à coup.

Un salaire triplé pour Neymar ?

L’économie en terme de salaire serait aussi impressionnante, surtout que les clubs saoudiens sont les rares à pouvoir offrir à Neymar un salaire amélioré par rapport à son contrat actuel avec le PSG. La presse espagnole évoquait même un salaire multiple par trois pour le Brésilien, qui approcherait les 100 millions d’euros par an. Un départ qui aurait le don de surprendre, notamment Luis Enrique qui pensait pouvoir avoir l’ancien prodige de Santos dans son effectif cette saison. Mais les spécialistes du mercato sont unanimes, Neymar a demandé à partir et il a obtenu le feu vert du PSG pour cela s’il trouve un accord qui lui convient. L’Arabie Saoudite ne le tentait pas spécialement jusqu’à présent, mais Al-Hilal a clairement les moyens de le convaincre si le côté financier devait compter. Sportivement, Neymar et Verratti retrouveraient une formation ambitieuse, entrainée par Jorge Jesus, et dans laquelle Kalidou Koulibaly, Ruben Neves, Sergej Milinkovic-Savic et Malcom sont notamment arrivés cet été.