Olivier Létang met un coup de poignard au PSG

Dans : PSG.

Par Mehdi Lunay

En ce mois de janvier, le nom de Leny Yoro revient souvent chez les grands clubs européens dont le PSG. Les Parisiens suivent attentivement le défenseur lillois, lequel ferait une belle recrue hivernale. Néanmoins, Olivier Létang ne laisse aucun espoir au PSG.

Mettre un champion du monde comme Samuel Umtiti sur le banc, il n'y a pas mieux comme CV. Leny Yoro est incontestablement le taulier de la défense lilloise cette saison. A 18 ans seulement, il enchaîne les grandes prestations avec le LOSC. Il a notamment muselé Kylian Mbappé lors de LOSC-PSG en décembre dernier. De quoi en faire le coup de cœur de plusieurs poids lourds européens : Real Madrid, Manchester United, Bayern Munich et bien sûr le PSG. Luis Campos suit attentivement le joueur et il aimerait bien l'offrir au club parisien pour janvier même à un prix très élevé.

Interdiction de partir pour Yoro, Létang est clair

Ainsi, en fin d'année 2023, il était indiqué qu'Olivier Létang réclamait au moins 50 millions d'euros pour Leny Yoro. Un prix cher mais qui ne dissuaderait pas le PSG. Cependant, près d'un mois plus tard, la donne a changé selon les informations du quotidien Le Parisien. Le président du LOSC ne négocie plus et se montre ferme : Leny Yoro ne partira pas de Lille en janvier. Olivier Létang ne veut pas affaiblir l'effectif de Paulo Fonseca alors que le LOSC est encore engagé dans trois compétitions : Ligue 1, coupe de France, Ligue Europa Conférence.

« Leny Yoro ne partira pas en janvier » : face à la fermeté de Lille, Paris doit revoir ses plans

➡️ https://t.co/uLovMZ6UuO pic.twitter.com/pTIjCUvGwb — Le Parisien | PSG (@le_Parisien_PSG) January 23, 2024

« Il ne partira pas en janvier, donc il n’y a aucune négociation, aucune discussion contrairement à ce que certains laissent entendre ! », a indiqué Létang auprès du Parisien. Même si Yoro n'est sous contrat que jusqu'en 2025, le LOSC veut attendre l'été prochain pour parler transfert. Reste que si le fonds d'investissement Merlyn Partners (propriétaire du LOSC) reçoit une offre colossale cet hiver, il cédera plus facilement qu'Olivier Létang. En plus, le PSG possède un atout dans le dossier : Jorge Mendes est devenu l'agent de Yoro. Au vu du nombre important de joueurs qu'il a amené au PSG, c'est loin d'être anecdotique.