PSG : Neymar vendu par Al-Khelaifi pour défier CR7 ?

Dans : PSG.

Parmi les destinations envisagées pour accueillir Neymar, jamais le nom de l'Inter n'avait été évoqué. Même si le PSG ne bradera pas sa star, un joueur rêve de voir Neymar défier Cristiano Ronaldo en Italie.

Neymar a fait parler lui durant tout l’été dernier, le joueur brésilien du Paris Saint-Germain souhaitant très clairement repartir au FC Barcelone d’où il était arrivé deux ans avant moyennant la coquette somme de 222ME. Mais du côté du Qatar on n’a pas cédé aux dirigeants du Barça, lesquels n’ont pas réussi à s’aligner sur les exigences financières du PSG. Mais l’avenir de Neymar à Paris semble encore flou et plusieurs clubs pourraient tenter de s’engouffrer dans la brèche au prochain marché des transferts. Et le nom de l’Inter, qui retrouve sportivement des couleurs, est parfois cité, même si cela ressemble parfois à un fantasme.

Mais l’idée de voir Neymar sous le maillot milanais fait saliver Julio Cesar, ancien gardien de but de l’Inter et du Brésil. S’exprimant sur la chaîne Youtube Que Partitazo, JC estime que la venue de Neymar chez les Nerazzurri serait formidable. « Avec l'achat de Cristiano Ronaldo par la Juventus, le football italien est revenu au centre de l'attention. Si Neymar devait jouer en Italie et à l'Inter, le duel Juve-Inter serait énorme et celui entre Cristiano Ronald et Neymar serait merveilleux pour le football italien qui reviendrait au centre de toute l’Europe », a confié Julio Cesar. Il n’est toutefois pas certain que Leonardo et Nasser Al-Khelaifi bradent leur star brésilienne pour faire plaisir au championnat d’Italie.