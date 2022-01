PSG : Pochettino après Simeone, coup de folie de l’Atlético ?

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Plus d’un an après son arrivée sur le banc du PSG, Mauricio Pochettino fait plus que jamais l’objet de vives critiques.

L’entraîneur du Paris Saint-Germain est contesté par une partie des supporters et des observateurs, qui regrettent la pauvreté du jeu parisien en dépit des individualités très fortes qui composent l’effectif à la disposition de Mauricio Pochettino. Face à Brest ce week-end, il y avait enfin du mieux dans le jeu proposé par le PSG, mais cela demande confirmation face à des adversaires plus chevronnés. Quoi qu’il en soit, Mauricio Pochettino reste en danger, d’autant que le Qatar continue de négocier la venue de Zinedine Zidane, qui fait office de rêve absolu pour les dirigeants du Paris Saint-Germain. Dans le cas où l’ancien entraineur du Real Madrid donnerait son feu vert au club parisien, l’avenir de Mauricio Pochettino serait vite réglé avec un départ immédiat. Une situation qui a alerté plusieurs cadors européens selon Todo Fichajes.

Pochettino ciblé par l'Atlético de Madrid

Il y a un an jour pour jour, Mauricio Pochettino devenait l'entraîneur du PSG. 🔴🔵 pic.twitter.com/OsDIM7sxvd — Actu Foot (@ActuFoot_) January 1, 2022

Le média espagnol, qui confirme l’intérêt de Manchester United pour l’entraîneur du Paris Saint-Germain, dévoile par ailleurs que l’Atlético de Madrid est également intéressée par le profil de Mauricio Pochettino. En effet, les Colchoneros ont le même entraîneur depuis dix ans en la personne de Diego Simeone et il sera peut-être temps un jour de tourner la page. Si les dirigeants de l’Atlético de Madrid estiment que le bon moment pour se séparer de Diego Simeone sera cet été, alors la piste Mauricio Pochettino pourrait être activée à la surprise générale par le club espagnol. Une réelle surprise quand on connait les différences de style de jeu entre Pochettino et Simeone, qui ne prônent pas vraiment le même football. De son côté, l’actuel entraîneur du PSG, qui a déjà été sondé en interne par l’Atlético de Madrid, serait plutôt favorable à un retour en Liga. De quoi réjouir tout le monde, y compris le PSG ? Tout dépend finalement d’un homme : Zinedine Zidane.