PSG : Neymar vendu, il a écoeuré Luis Campos

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

Neymar est fantomatique depuis son retour du Mondial. Et sa récente prise de tête avec Luis Campos confirme que l'avenir du numéro 10 du PSG et de la Seleçao n'est plus à Paris.

Où est passé le Neymar des premiers mois de la saison 2022-2023 ? Cette question, les dirigeants et les supporters du Paris Saint-Germain se la posent chaque jour. Fringant, affûté, et efficace alors qu’il préparait la Coupe du Monde, la star est revenue en même temps que ses vieux démons après l’élimination du Brésil au Qatar. Même s’il est rentré très vite de Doha, Neymar n’est plus que l’ombre du grand joueur qu’il a été et ses statistiques depuis le début 2023 sont catastrophiques avec un maigre but et une seule passe décisive. Si certains reprochent à Lionel Messi de marcher durant les rencontres de Ligue 1, Neymar semble lui totalement perdu. Et comme en plus son récent anniversaire a visiblement été beaucoup plus arrosé qu’on le pensait, des voisins de son domicile en région parisienne en ont témoigné, le PSG aurait de nouveau décidé de se focaliser sur la vente de Ney comme cela avait été le cas l’été dernier. Avec cette fois un facteur important en plus.

Neymar et le PSG, le divorce est presque total

Car du côté de Monaco, Neymar a eu la mauvaise idée de se prendre la tête avec Luis Campos, l’homme fort du secteur sportif du Paris Saint-Germain et plus proche conseiller de Nasser Al-Khelaifi. Furieux que le dirigeant portugais vienne hurler sa colère suite au match pathétique du PSG à Louis II, Neymar et Marquinhos auraient répondu vertement à ce dernier, cela devant la totalité d’un vestiaire sidéré. Seul Sergio Ramos, du haut de son expérience énorme, a réussi à ramener le calme. Et ce lundi, Le Parisien affirme que cette séquence a fini de convaincre Luis Campos que même si Neymar a un incroyable contrat à 30 millions d’euros par saison jusqu’en 2027, son départ doit être la priorité du prochain marché des transferts. Seul problème, l’attaquant brésilien traîne désormais une réputation sulfureuse, et son salaire n’est plus vraiment à la hauteur de ses performances. Mais Luis Campos va devoir démontrer qu’il sait être un bon vendeur.

Dans ce dossier, le conseiller du président qatari sait qu’un autre facteur important va peser, à savoir le choix de Kylian Mbappé qui réclame depuis un an que le club vende au plus vite un Neymar dont il connaît les qualités, mais surtout les défauts. Mbappé n’est pas le seul joueur du PSG à en avoir ras le bol du Brésilien, lequel commence même à envoyer promener ses coéquipiers en plein match comme cela à été le cas samedi à Monaco à l’encontre de Vitinha et Hugo Ekitike. Résultat, sauf à un spectaculaire retournement de situation, à commencer par le match de Ligue des champions mardi soir face au Bayern de Munich, les champions de France en titre vont tenter de trouver un club susceptible de pouvoir s’offrir un joueur qui a désormais plus sa place en Arabie Saoudite que dans un grand club européen.

Du côté des supporters parisiens, le cas Neymar fait débat et provoque même des dissensions, les fans du joueur brésilien étant parfois considéré comme des fanboys aveugles. « Premier degré, qui voudrait Neymar ? Et à quel prix ? Je pense que le club qui se présentera, proposera un prix « marketing » c’est à dire un prix sur lequel il est sur qu’économiquement cela lui sera rentable. Mais sportivement… c’est malheureux », « Neymar est le joueur le plus décisif des 5 grands championnats derrière Haaland et le meilleur joueur du PSG cette saison. Ça préfère vendre Neymar que Crème Soler et Fabienne Ruiz », « Ils ont totalement raison, il est devenu nullisime il a tout perdu », les messages sont nombreux et contradictoires lorsqu'il s'agit d'évoquer un joueur qui ne laisse personne indifférent.