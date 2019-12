PSG : Neymar va être vexé à cause d'un site internet

Dans : PSG.

Freiné par les blessures au Paris Saint-Germain, Neymar voit sa valeur financière baisser. Une tendance inévitable pour l’attaquant brésilien.

Considéré comme l’un des tout meilleurs joueurs au monde lorsqu’il évoluait au FC Barcelone, au sein du fabuleux trio avec Lionel Messi et Luis Suarez, Neymar a perdu son statut. Son départ au Paris Saint-Germain devait lui permettre de sortir de l’ombre de l’Argentin et de devenir le numéro 1. Mais force est de constater que le joueur le plus cher de l’histoire n’a pas suivi la trajectoire espérée. Bien sûr, la star parisienne à 222 millions d’euros a réalisé quelques performances de grande classe. Mais ses graves blessures au pied droit l’ont empêchée de participer aux plus grandes échéances du club de la capitale. Et ses prestations en Coupe du monde 2018 n’ont pas suffi pour rattraper ses absences.

La conséquence était donc inévitable : la cote de Neymar a baissé. En effet, le spécialiste Transfermarkt estime désormais la valeur de l’international auriverde à 169,5 M€, contre les 190 M€ de la précédente estimation. Si l’on se focalise sur les montants fixés par le site de référence, qui place toujours Kylian Mbappé en haut de la hiérarchie (212 M€) devant son coéquipier à égalité avec Raheem Sterling (169,5 M€), la valeur de Neymar baisse pour la première fois de sa carrière ! Une tendance qui n’influencera pas le Paris Saint-Germain en cas de négociations avec le FC Barcelone ou un autre club l’été prochain.