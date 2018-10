PSG : Neymar, une vraie info qui change tout ?

Dans : PSG, Ligue 1.

Si Kylian Mbappé a eu la vedette dimanche soir avec un quadruplé énorme contre l'Olympique Lyonnais, du côté du PSG un joueur a réalisé une prestation énorme, il s'agit bien évidemment de Neymar dont le repositionnement par Thomas Tuchel est une grosse réussite. Face à l'OL, la star brésilienne a mis le feu partout et ses performances ont largement contribué à l'incroyable réussite de Kylian Mbappé. Autre changement, l'attitude générale de Neymar, qui après la rencontre n'a pas été le dernier pour fêter avec les supporters ce 5-0 avec les Paris Saint-Germain. Et pour Pierre Ménès, ce Neymar souriant et visiblement bien dans sa peau constitue une vraie grosse nouveauté.

« L’année dernière, Neymar rentrait directement vers les vestiaires à la fin des matchs, même lorsqu’il avait inscrit son quadruplé contre Dijon. Bon d’accord il avait été sifflé pour l’histoire du pénalty. Mais là, Neymar montre une joie de vie communicative après la rencontre qui montre qu’il est vraiment bien à Paris, c’est une vraie info », a expliqué le consultant de Canal+, conscient qu'un Neymar bien dans sa tête et ses chaussures pouvait être un vrai plus pour le Paris Saint-Germain cette saison.