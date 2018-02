PSG : Neymar touche un monstrueux jackpot grâce à vous...et nous

Dans : PSG, Ligue 1.

Neymar a le meilleur salaire du Paris Saint-Germain et de Ligue 1, mais la star brésilienne du PSG ne se contente pas de ce qu'il touche grâce au club de la capitale. Car Neymar Jr est également un influenceur de classe mondiale, et si cela a profité aux réseaux sociaux du Paris SG, lesquels ont explosé depuis le mercato d'été, cela bénéficie surtout au joueur. Si l'on fait les comptes à ce mercredi, Neymar a 88,9 millions d'abonnés sur Instagram, 37,6 millions sur Twitter et 60,8 millions sur Facebook. Une puissance de feu que les plus grosses marques s'arrachent.

« Si on prend en compte tous les contenus postés en janvier par Neymar, on atteint une valeur de 34ME. Ce montant correspond à ce qu’une marque devrait dépenser en publicité pour atteindre le même niveau d’exposition. Si on rapporte cela à chaque post publié, cela représente 459 000 € par publication », précise Christian Olivares, directeur commercial de Blinkfire, une société spécialisée dans ce genre de calculs.

Cette semaine, Neymar a ainsi diffusé son image avec une marque de Jeans, une montre italienne, des chaussures de foot....le calcul est vite fait.