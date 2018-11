PSG : Neymar, Thiago Silva… Ce consultant anglais a honte pour Paris

Dans : PSG, Ligue des Champions, Coupe d'Europe.

Après sa défaite au Parc des Princes (2-1) mercredi en Ligue des Champions, Liverpool n’était pas d’humeur à applaudir le Paris Saint-Germain.

A l’image de leur manager Jürgen Klopp, les Reds se plaignent de l’attitude des Parisiens selon eux coupables de simulations tout au long de la partie. « Quand on voit le nombre de jaunes que l'on a eus, on pourrait nous qualifier de bouchers », a lâché l’Allemand en conférence de presse. Une colère partagée par Jamie Carragher, dégoûté par le comportement de Neymar.

« C'était très frustrant. Neymar l'a même fait en première période. On parle d’un des meilleurs joueurs au monde, mais c'était très embarrassant de le regarder. S'il continue, on se rappellera seulement de lui pour ça, et pas pour le grand joueur qu'il est, a prévenu l’ancien joueur de Liverpool au micro de Viasport. Cela laisse un goût amer dans la bouche, je n'ai pas de sympathie pour les joueurs du PSG. La frustration de Klopp est compréhensible. »

Les gamins du PSG…

« Même le capitaine Thiago Silva, un défenseur central, se roulait par terre près du poteau de corner en se tenant la tête. Le PSG est une grande équipe, avec de très bons joueurs, ils n'ont pas besoin d'utiliser ces stratégies, ils devraient laisser le jeu décider. Ils ont de quoi être embarrassées. Je ne sais pas comment ils ont pu rentrer et parler à leur famille, à leur femme. Se rouler par terre comme ça... Le seul endroit où l'on voit ça, c'est à l'école maternelle », a osé le consultant anglais, qui rejoint la longue liste des détracteurs de Paris.