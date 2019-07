PSG : Neymar Sr est en panique, il craque en plein mercato

Dans : PSG, Mercato, Serie A.

Ce jeudi, la RAI a indiqué que le clan Neymar discutait avec la Juventus afin d'envisager, pourquoi pas, un transfert de la star brésilienne du Paris Saint-Germain lors de ce mercato 2019. L'association Cristiano Ronaldo - Neymar Jr a de quoi faire trembler toutes les défenses de la planète football, même s'il semble compliqué pour le club turinois d'équilibrer ses comptes s'il fallait recruter le joueur du PSG après l'acquisition très onéreuse, et officielle, de Matthijs De Ligt. Cependant, selon un célèbre journaliste italien spécialiste du mercato, cette hypothèse est totalement fausse, et elle a été montée de toutes pièces par le clan Neymar, et plus précisément par le père du joueur brésilien, inquiet de voir que personne ne fait d'offre sérieuse au Paris SG.

Tancredi Palmeri, c'est de lui qu'il s'agit, n'est pas tendre cette tentative brésilienne. « Il faut apporter une correction concernant cette rumeur de Neymar à la Juventus, cette manœuvre est de l'entourage de Neymar, et plus précisément de son père, pas du PSG. Mais je confirme, Neymar et la Juventus, c’est une connerie galactique », a fait savoir le journaliste italien, qui éteint à lui seul les supputations sur un départ de Neymar du Paris Saint-Germain pour la Juventus. Rumeur suivante...