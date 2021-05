PSG : Neymar son vrai problème n'est pas le football

Dans : PSG.

Pour Dominique Séverac, la prolongation de Neymar est une excellente nouvelle, à condition que le Brésilien reste pleinement concentré sur le football.

Après des semaines de négociations, Neymar a officiellement prolongé son contrat avec Paris jusqu'en 2025. Alors que des rumeurs commençaient à voir le jour du côté de Barcelone concernant un éventuel retour en Catalogne, le numéro 10 a finalement prouvé sa volonté de remporter la Ligue des Champions avec Paris et de marquer l'histoire du PSG. Une nouvelle qui a ravi Mauricio Pochettino, qui s'est félicité des ambitions affichées par le club avec une telle annonce. Mais l'avis du coach parisien n'est pas forcément aussi catégorique pour tout le monde. Au micro de RTL, Dominiqué Séverac a lui apporté des nuances à la nouvelle, remettant en cause l'attitude du Brésilien, parfois loin d'être irréprochable.

Neymar sur courant alternatif

« Est-ce déraisonnable de signer Neymar jusqu’en 2025 ? Je ne peux pas ne pas me réjouir d’avoir Neymar en Ligue 1. C’est mon pain quotidien et c’est un des joueurs les plus fantastiques que j’ai vu en L1. Le problème avec Neymar, ce n’est pas le football, c’est son hygiène de vie douteuse, ses blessures, est-ce qu’il a envie d’être un leader positif… Depuis qu’il est là, depuis 2017, ça dépend, un coup c’est un leader positif comme au Final 8 de Lisbonne, un coup c’est un leader négatif comme lors du PSG-Lille où il s’abime dans des bagarres avec des Lillois… ou même lors des deux matches contre City, je n’ai pas bien compris où il en était » a déclaré le journaliste. Si Neymar est probablement le joueur le plus talentueux qui ait jamais évolué en Ligue 1, force est de constater que son tempérament impulsif peut parfois rendre la vie compliquée au PSG. Si le Brésilien parvenait à corriger ce défaut et à améliorer son hygiène de vie et moins se blesser, Paris tiendrait dans ses rangs un potentiel vainqueur du Ballon d'Or.