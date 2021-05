PSG : Merci Neymar, Pochettino patron du fan club

Dans : PSG.

Mauricio Pochettino s'est dit ravi de la prolongation de Neymar, qui a signé un nouveau contrat le liant au PSG jusqu'en 2025.

Encore en lice pour un triplé historique il y a encore quelques jours, le PSG pourrait finalement vivre une saison bien décevante. Stoppés au stade des demi-finales de Ligue des Champions par Manchester City, les Parisiens voient également le LOSC continuer de mener un train d'enfer en tête de la Ligue 1. Face à Rennes dimanche soir, la pression sera maximale sur les épaules des champions de France en titre, sous peine de voir leur rivaux prendre un avantage quasi définitif. Mais la course au titre n'est pas la seule actualité qui touche le Paris Saint-Germain. En effet, dans les tuyaux depuis plusieurs semaines, la prolongation de Neymar jusqu'en 2025 a été rendue officielle ce samedi après-midi. Une nouvelle qui ravit particulièrement Mauricio Pochettino, qui s'est exprimé à ce sujet en conférence de presse. « Toute la famille du PSG est heureuse de la prolongation de Neymar. Le défi pour nos joueurs, avec tout le talent qu’ils ont, c’est de se comporter en équipe et de mettre leur talent au service de l’équipe. C’est notre grand défi pour l’avenir. C’est plus facile de construire avec des joueurs de talent comme Neymar qui a prolongé plusieurs années » s'est félicité l'entraîneur parisien.

Et maintenant Mbappé ?

Le dossier Neymar maintenant réglé, Leonardo va désormais pouvoir se concentrer pleinement sur la prolongation de Kylian Mbappé. Mais la tâche s'annonce plus difficile. Si le Brésilien avait multiplié les déclarations d'amour envers le club dans les médias au cours des dernières semaines, le champion du monde 2018 est resté lui très mystérieux quant à ses motivations. Courtisé avec insistance par le Real Madrid, il n'a jamais caché son attirance pour le club espagnol. Pourtant, la prolongation de son ami Neymar envoie un message au Français, qui pourrait être rassuré par les ambitions du PSG et se laisser tenter par une prolongation lui aussi, comme l'explique son entraîneur. « L’ambition est là. Cela montre l’ambition du club pour le présent et le futur. La prolongation de Neymar montre les ambitions du club pour aujourd’hui et pour le futur à moyen et long terme. Tout le monde doit comprendre que l’ambition du club est de s’améliorer et de remporter des succès au-delà des difficultés que l’on peut rencontrer dans le moment présent » a expliqué l'Argentin. Reste à savoir si tous ces éléments suffiront à convaincre Kylian Mbappé de rester à Paris alors que Florentino Pérez en a fait sa priorité numéro 1 pour le nouveau Real Madrid.