PSG : Neymar snobé à Madrid ? Il est mort de rire

Certains se demandent si Neymar sera titulaire avec le Paris Saint-Germain mardi prochain contre le Real Madrid. Mais pour un journaliste de Canal+, il est évident que Tuchel ne mettra pas le Brésilien de côté.

Neymar n’a pas été au sommet de son art vendredi soir à l’occasion de la victoire du PSG contre Lille. Même si la star brésilienne du club de la capitale revient de blessure, et qu’il doit retrouver le rythme de la compétition, ils sont nombreux à se demander si Neymar est en état de jouer le match de haut niveau qui attend l’équipe de Thomas Tuchel mardi soir au Bernabeu contre le Real Madrid en Ligue des champions. Même si cette rencontre n’est pas décisive, le PSG étant déjà qualifié, Geoffroy Garétier estime que l’entraîneur allemand du Paris SG fera 100% confiance à Neymar.

Toutes les théories sur un rôle de remplaçant de luxe pour le Brésilien font sourire le journaliste de Canal+. « Vous imaginez, Neymar n’a pas joué en Ligue des champions en 2019, il était blessé contre Manchester United, il était suspendu et blessé en phase de poules. Et là qu’il est disponible, vous imaginez l‘entraîneur qui se prive de son joyau numéro 1 au Bernabeu pour un match hyper important. C’est impossible, c’est totalement impossible. Vous connaissez Neymar, sur un éclair de génie, Neymar peut renverser un match. Soyons réalistes, est-ce que vous pensez que Tuchel va laisser Neymar de côté ? Mais bien sûr que non ! Ça sera le premier nom que Tuchel couchera sur sa feuille. Il jouera au Bernabeu mardi. Je suis prêt à parier », prévient Geoffroy Garétier. Réponse mardi soir à 20h45 si ce pari était gagnant.