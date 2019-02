PSG : Neymar signe un gros contrat et rejoint Cristiano Ronaldo

Dans : PSG, Ligue 1, Foot Europeen.

Même lorsqu’il est blessé, Neymar fait toujours parler de lui. Et quand ce n’est pas pour ses parties de poker sur les réseaux sociaux ou pour ses déplacements un peu trop fréquents au goût de certains au Brésil, c’est pour des actions publicitaires que le nom du n°10 Parisien est évoqué. En effet ce mardi, le groupe Altice a annoncé un partenariat exceptionnel avec Neymar pour toutes ses marques et sur tous ses territoires, en particulier la France, avec SFR et RMC Sport.

« L’arrivée de la star brésilienne, attaquant vedette du Paris Saint-Germain, consacre la stratégie 100% foot du groupe avec SFR et RMC Sport. A cette occasion, le groupe renouvelle son partenariat avec Cristiano Ronaldo, attaquant portugais de la Juventus Turin. Deux des meilleurs joueurs de football au monde sont ainsi réunis pour la première fois autour des marques du groupe Altice. Neymar et Cristiano Ronaldo incarnent à merveille la vitesse de la fibre et la beauté du sport » a indiqué Altice France dans un communiqué. Pour l’heure, aucun détail financier n'a été communiqué suite à l’annonce de ce partenariat entre Neymar et le groupe.