PSG : Neymar sifflé à Paris, un appel lancé aux Ultras

Dans : PSG.

De retour de blessure, Neymar a bien entendu les sifflets tombés des tribunes du Parc des Princes vendredi contre le LOSC et qui le visaient. Mais la star du PSG va faire taire ces critiques estime Thiago Silva.

Entre Neymar et les Ultras du Paris SG, la relation est clairement mauvaise depuis le mercato estival, les supporters du club de la capitale n’ayant pas apprécié le cirque fait par l’attaquant parisien pour repartir au FC Barcelone. Même si l’heure n’est plus aux banderoles injurieuses, du côté du Virage Auteuil, rien n’est oublié et Neymar l’a compris vendredi contre Lille. Visé par des sifflets, le Brésilien va devoir montrer de grosses qualités pour se remettre le public parisien dans la poche, son voyage de la semaine à Madrid n’ayant pas démontré que Neymar avait retenu les leçons d’un passé récent.

Pour venir au soutien de Neymar, Thiago Silva s’est dévoué, le capitaine du PSG et compatriote de Neymar estime que les supporters seront calmés lorsque la star sera revenue à son véritable meilleur niveau. Ce qui n’est pas le cas actuellement. « Les sifflets contre Neymar ? Je n’ai pas entendu. J’étais concentré sur le match. Après tout ce qui s’est passé, petit à petit, ils vont cesser les sifflets. Avec Neymar, c’est difficile d’y arriver. Sans Neymar, c’est encore pire. J’espère que les supporteurs peuvent comprendre la situation et le pousser vers l’avant. S’il est bien sur le terrain, le PSG a beaucoup à y gagner. Mardi contre Madrid, il ne sera pas à 100 %, c’est difficile. Peut-être 70 ou 80 %, et avec sa qualité, il va bien nous aider (...) C’est normal, il a passé deux mois absents. Il manque encore quelque chose, de la qualité technique, mais surtout du physique. J’espère qu’il sera prêt pour la phase la plus importante de la saison », a confié, en marge de Paris SG-Lille, un Thiago Silva pas inquiet pour Neymar et ses rapports avec les Ultras du Paris Saint-Germain.