PSG : Neymar sera le meilleur joueur du monde, comme Pelé

Neymar a disparu du top 10 du Ballon d'Or, mais pour le président du Santos FC il est évident que le joueur brésilien du PSG finira par devenir le numéro 1 mondial.

José Carlos Peres connaît très bien Neymar, et pour cause, il est le président du fabuleux club brésilien Santos FC qui a eu sous ses couleurs non seulement Neymar, mais aussi et surtout le roi Pelé. Alors, même si forcément, il n’est pas objectif à 100% concernant la star du Paris Saint-Germain, José Carlos Peres estime qu’il ne faut pas sous-estimer le talent de Neymar, juste parce que sa carrière ne va pas aussi vite et aussi haut que certains l’annonçaient il y a quelques années de cela quand le Brésilien était au FC Barcelone.

Il y a Pelé, Neymar et les autres

Se confiant au quotidien sportif AS, le président du Santos FC estime que Neymar a tout pour devenir le patron du football mondial. « Je suis un grand fan de Neymar et de tout ce qu’il a fait pour Santos. Nous rêvons tous de le revoir. C’est l’un de nos plus grands joyaux après le Roi Pelé. C’est toujours une joie de le voir réussir dans n’importe quelle équipe de la planète (…) Je suis sûr que Neymar sera le meilleur joueur du monde. Sa route est tracée depuis son départ de Santos », explique José Carlos Peres, qui ne veut cependant pas s’exprimer sur l’avenir de Neymar au mercato, et notamment sur un possible départ du PSG pour le Real Madrid.