PSG : Neymar sera à Paris dans un an, c'est sûr et certain

Entre ses ennuis extra-sportifs, ses blessures et ses suspensions, Neymar ne s’est pas souvent mis en avant en cette année 2019.

Il a manqué le grand rendez-vous de la Ligue des Champions, et celui de la Copa America avec le Brésil. Résultat, pour la première fois depuis son explosion au Brésil, l’ancien de Santos ne figurait pas dans les finalistes du Ballon d’Or, lui qui semblait devoir s’installer à la table de Lionel Messi et Cristiano Ronaldo il y a quelques années. Une descente aux enfers qui va prendre fin, annonce son coéquipier au PSG et compatriote Marquinhos, qui faisait lui partie de ce top 30. Pour le défenseur parisien, Neymar sera là en bonne place à Paris dans un an, pour la prochaine cérémonie du Ballon d’Or.

« Je suis sûr qu'il va faire une saison extraordinaire. Il a un talent énorme, il peut le faire. Ces deux dernières années, ce sont les blessures qui l'ont empêché de faire une grande saison. Mais sans blessure grave, c'est sûr qu'il sera là (au classement du Ballon d'Or, NDLR) l'année prochaine », a prévenu Marquinhos au micro de La Chaine L’Equipe. Une prévision optimiste et qui serait certainement bon signe pour le PSG, car cela signifierait que le club de la capitale a enfin fait parler de lui en Ligue des Champions, tout en s’appuyant sur son numéro 10, venu justement pour cela au Paris SG.