PSG : Neymar Senior a confié un secret à Nasser Al-Khelalifi ?

Dans : PSG, Mercato.

Malheureusement pour le Paris Saint-Germain, le contexte actuel favorise les rumeurs de départ de ses stars.

Une fois de plus, le club de la capitale a échoué en huitièmes de finale de la Ligue des Champions. Les Parisiens ont même subi une deuxième humiliation en deux ans. De quoi donner des envies d’ailleurs à certains. Et pour ne rien arranger, voici que le Real Madrid récupère l’entraîneur Zinédine Zidane pour débuter un nouveau cycle. Celui qui verra sûrement une ou deux pointures débarquer cet été. A priori, Kylian Mbappé ne sera pas concerné, l’attaquant français ayant déjà annoncé qu’il resterait à Paris la saison prochaine.

Mais qu’en est-il de Neymar ? Là non plus, le PSG n’est pas inquiet, et L’Equipe croit connaître la raison de cette sérénité. Le club s’entretient régulièrement avec le père et agent du Brésilien qui, selon le quotidien sportif, a sûrement rassuré le champion de France sur les intentions du milieu offensif. Reste à savoir si l’ancien Barcelonais tiendra le même discours jusqu’en septembre prochain, sachant que le Real lui présentera des arguments séduisants sur les plans sportif et financier.