PSG : Neymar révolté par le PSG-bashing à The Best

Jeudi soir, la FIFA organisait sa cérémonie annuelle de trophées, intitulée « The Best » qui récompense notamment le meilleur joueur de l’année.

En toute logique, c’est Robert Lewandowski qui a été sacré meilleur joueur de la saison devant Cristiano Ronaldo et Lionel Messi. La déception est de mise du côté du PSG puisque Neymar et Kylian Mbappé, présents dans le top 10, ne figurent pas dans les cinq premiers. Pire, les deux hommes n'ont pas été sélectionnés dans le onze-type de l’année des trophées FIFA The Best puisque le onze est composé d’Alisson, Alexander-Arnold, Van Dijk, Sergio Ramos, Davies, Kimmich, Thiago Alcantara, De Bruyne, Messi, Ronaldo et Lewandowski.

Cet oubli de la part de The Best a provoqué la furie d’un certain Neymar, lequel a préféré tourner cette frustration en ironie sur Instagram. « Le PSG joue à un autre sport » a simplement publié la star brésilienne du Paris SG, vexée de constater son absence dans le onze-type, ainsi que celle de Kylian Mbappé. Il reste toutefois difficile d’y voir un Paris-bashing dans la mesure où des joueurs tels que Mohamed Salah ou encore Sadio Mané (Liverpool), également très en vue cette saison et qui figurent dans le top 10 des meilleurs joueurs, ne sont pas non plus dans cette équipe-type. Quoi qu’il en soit, cette absence doit servir de motivation aux Parisiens afin de briller en Ligue des Champions cette saison et s’imposer de force pour la cérémonie « The Best » de la saison prochaine. Une cérémonie qui, espérons-le, pourra se dérouler en public et non à huis clos comme c’était le cas jeudi avec des participants en visio-conférence.