FIFA : Cristiano Ronaldo, Messi ? The Best, c'est Lewandowski !

Alors que France Football a décidé d’annuler la cérémonie de son Ballon d’Or en cette année 2020 si spéciale, la FIFA, elle, a bel et bien maintenu son rendez-vous annuel, The Best FIFA Football Awards.

Ce jeudi soir, l'instance qui gère le football mondial a effectivement dévoilé le nom de tous ses lauréats. Concernant le joueur de l’année 2020, c’est Robert Lewandowski (Bayern Munich) qui a logiquement raflé la mise, devant Cristiano Ronaldo (Juventus) et le vainqueur sortant Lionel Messi (FC Barcelone). Sur le banc de touche, Jürgen Klopp (Liverpool) a été élu meilleur entraîneur de l’année. Un peu à la surprise générale sachant qu’Hans-Dieter Flick aurait bien mérité un award pour avoir remis le Bayern Munich sur le toit de l’Europe en Ligue des Champions.

Pour les autres trophées, l’Allemand Manuel Neuer (Bayern Munich) et la Française Sarah Bouhaddi (OL) ont gagné le statut de meilleur gardien. Heung-min Son (Tottenham) s’est adjugé le Prix Puskas grâce à son but marqué en solitaire contre Burnley en Premier League en… décembre 2019. Et Lucy Bronze (Man City) a été désignée meilleure joueuse de 2020. À noter que dans le onze-type de l’année proposé par la FIFA, aucun joueur français n’est représenté, pas plus que la Ligue 1, qui aurait pu avoir Neymar ou Mbappé grâce aux belles performances du PSG...