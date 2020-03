PSG : Neymar reste à Paris, l'amour a tout changé !

Dans : PSG.

Même si le PSG ne sait pas comment son parcours européen se finira, et même s'il se finira, Paris a réussi à renverser la situation dans le dossier Neymar.

Le football s’est mis en pause en raison de l’épidémie de coronavirus, mais heureusement pour le Paris Saint-Germain le dernier match joué en France restera cette victoire contre Dortmund en Ligue des champions. Un succès qui a donné le sourire dans une période où les raisons de s’enthousiasmer sont rares. Et du côté du PSG, la qualification pour les quarts de finale de la C1 a réellement changé la donne au sein du groupe de Thomas Tuchel, les joueurs étant unis comme jamais à cet instant de la saison. La petite fête organisée chez Neymar après le match a confirmé que désormais la star brésilienne se sentait comme chez lui au Paris SG, au point même que son rêve avoué lors du mercato 2019 de quitter Paris est désormais oublié.

Cité par Le Parisien, des proches de Neymar avouent que l’attaquant de la Seleçao et du PSG voit maintenant la vie en rose dans la capitale et que tout a changé dans sa relation avec le Paris Saint-Germain, ses larmes après la victoire contre Dortmund prouvant tout cela. « Dans l'entourage du numéro 10, on ne cache pas son bonheur, expliquant d'ailleurs ses chaudes larmes par la décompression liée au fait qu'il voulait absolument réussir avec le PSG. A son cercle, il diffuse d'ailleurs sa conviction qu'il est d'autant plus décidé à se donner à 200 % qu'aujourd'hui, tout est réuni pour voir le PSG marcher sur le toit de l'Europe. L'espoir d'une relation apaisée avec les fans est d'autant plus vif, selon un proche, que plus il se sent aimé, meilleur il est », explique le quotidien francilien. L’hypothèse d’une prolongation de contrat est donc redevenue sérieuse, l’Emir du Qatar ayant demandé à Leonardo et Nasser Al-Khelaifi d’essayer de bouclier les dossiers Neymar et Kylian Mbappé avant la fin de saison.