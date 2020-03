PSG : Neymar en larmes, les supporters se prosternent

Dans : PSG.

C’est l’une des nombreuses images marquantes de ce match PSG-Dortmund qui restera de toute façon dans les mémoires.



Juste après le coup de sifflet final, les Parisiens ont savouré quelques minutes leur qualification sur la pelouse. Assis sur le terrain du Parc des Princes, Neymar a fondu en larmes, la pression étant d’un coup retombée après ce succès 2-0 qui évite enfin au PSG de prendre la porte dès le premier match à élimination directe. Il faut dire que le Brésilien était certainement le plus attendu lors de cette rencontre, lui qui, pour sa troisième année au PSG, n’avait toujours pas disputé un match retour sous le maillot parisien. Encore loin de sa meilleure forme physique, le numéro 10 du Paris SG a néanmoins montré la voie du succès d’un but de la tête sur corner, ce qui est loin d’être sa spécialité.

Cela démontre en tout cas sa rage de mettre fin à cette malédiction qui devenait clairement pesante, et avait provoqué son envie de départ l’été dernier. Mais depuis quelques temps, Neymar ne cachait pas son envie de montrer un autre visage et de porter le PSG vers les sommets européens. Ce premier pas est effectué, mais cet effondrement au coup de sifflet final a en tout cas marqué les supporters franciliens, persuadés qu’il s’agit là d’une preuve évidente que Neymar prend très au sérieux son passage au PSG. Malgré les critiques sur ses blessures récurrentes, son niveau de jeu, ses cartons ou ses soirées festives trop fréquentes, le Brésilien a fait parler son talent et son efficacité. Le PSG n’attendait que ça.