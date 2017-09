PSG : Neymar refuse de donner le vainqueur du « penaltygate »

Dans : PSG, Ligue 1.

Dix jours après les faits, le « penaltygate » n’est plus que de l’histoire ancienne. La bisbille entre Edinson Cavani et Neymar pour savoir qui allait tirer le pénalty face à Lyon semblait en effet très lointaine alors que les deux joueurs ont participé au festival offensif face au Bayern Munich, tout en se faisant des courbettes, sur le terrain par des passes plus fréquentes que d’habitude, ou même pour déterminer qui allait tirer les coups de pied arrêtés. En attendant, personne n’a souhaité révéler qui était le tireur numéro 1 désigné au PSG. Unai Emery a assuré que cela était réglé sans en dire plus, et Neymar a livré la même version, tout en taclant les médias qui avait fait de cette petite passe d’arme un feuilleton un peu trop important à ses yeux.

« Les journalistes inventent beaucoup d’histoires, ils parlent trop. Ils disent des choses qu’ils ne connaissent pas, essayent de venir dans notre vestiaire et finissent par trop parler, de choses qui n’existent pas. Mais en tout cas, tout va bien. Qui va tirer le prochain penalty ? C’est dans le vestiaire. C’est déjà décidé », a confirmé le Brésilien, qui laisse donc le suspense perdurer, au moins jusqu’au prochain pénalty.