PSG : Un coup de folie de Pochettino face à l'OL ?

Dans : PSG.

Par Guillaume Conte

Peu satisfait par le match du PSG à Bruges, Mauricio Pochettino travaille sur une surprise face à l'OL ce dimanche soir. Osera-t-il la mettre en place ?

Perte du titre de champion de France, élimination en demi-finale de la Ligue des Champions la saison passée, et déjà une contre-performance à Bruges cette saison en C1, Mauricio Pochettino n’est pas en danger, mais ses résultats avec le PSG ne sont pas des plus convaincants. L’entraineur argentin semble subir les évènements. Mais il pourrait se réveiller à l’occasion du match face à Lyon de ce dimanche soir. Et le problème ne viendrait pas de l’attaque pourtant décevante lors du match de cette semaine à Bruges. Le coach du PSG estime que son assise défensive n’est pas suffisante, et envisage de passer à une défense à 5 pour permettre de soulager ses stars offensives du travail défensif.

Un problème défensif identifié

« Ponctuellement, on n'a pas été solide contre Bruges. Ça ne date pas d’hier et ça risque d’arriver encore. On sait aussi qu’il y a des possibilités de changer de système. La défense à 5 fait partie des leviers dont dispose un coach », a ainsi livré un Mauricio Pochettino qui n’a pas spécialement travaillé cette option ces dernières semaines. Surtout qu’il manque clairement de monde pour mettre cela en place. Presnel Kimpembe tire légitimement la langue après une grosse sollicitation en ce début de saison. Marquinhos est fidèle au poste, mais derrière, Sergio Ramos est beaucoup trop juste, tandis que Thilo Kehrer n’a pas vraiment l’étoffe d’un titulaire. Seul Danilo Pereira peut rendre service en défense centrale chez les milieux de terrain, mais le Portugais n’a pas vraiment les attitudes d’un défenseur central de métier. La solution de la défense à 5 pourrait en revanche ravir les latéraux que sont Nuno Mendes et Achraf Hakimi, qui sont presque déjà des hommes de couloir. Mais partir dans du bricolage alors que le calendrier va s’accélérer et qu’un match face à Manchester City s’approche, ce serait particulièrement osé pour Mauricio Pochettino et le Paris SG.