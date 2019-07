PSG : Neymar réfléchit pour sortir de cette crise

Dans : PSG, Ligue 1.

Quoi qu'on en pense, Neymar vit des moments délicats actuellement, car en plus de l'accusation de viol dont il fait toujours l'objet, la star brésilienne du Paris Saint-Germain est dans une situation sportive compliquée et qu'il contribue par son silence à rendre encore plus complexe. Alors que le président du FC Barcelone a jeté une bombe vendredi en déclarant que Neymar voulait quitter le PSG, aucune réaction n'est venue du clan Neymar. Pour Mohamed Bouhafsi l'heure est venue pour l'attaquant du Paris SG de communiquer pour sortir de ce chaos.

« Bartomeu a changé une partie de l’image de Neymar auprès des supporters parisiens qui ont l'impression que c'est un joueur qui a voulu aller au FC Barcelone. Donc Neymar est le grand perdant ! C’est pour ça qu’à un moment il faudra qu’il communique, même si son entourage ne cesse de répéter qu’il n’en a pas envie, car ils n’ont jamais démenti d’information depuis son départ de Santos. Neymar, lui, réfléchit à communiquer de manière plus discrète notamment sur les réseaux sociaux pour évoquer les rumeurs qui tournent autour de lui ! Mais c’est une situation compliquée, même pour le PSG et son entourage », a confié le journaliste de RMC, qui se demande comment Neymar va faire pour s'en sortir sans dommage.