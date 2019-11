PSG : Neymar puni, une décision fracassante contre Madrid ?

Dans : PSG.

Et si Neymar n'était pas titulaire mardi soir lors du match entre le Real Madrid et le Paris Saint-Germain ? Cette hypothèse prend de l'ampleur et elle pourrait faire du bruit au PSG.

A force de jouer avec le feu, et les nerfs des dirigeants et de l’entraîneur du Paris Saint-Germain, Neymar est peut-être allé trop loin et le joueur brésilien pourrait le payer au prix fort. Car selon Le Parisien, du côté de Thomas Tuchel on envisage très sérieusement de laisser Neymar sur le banc du PSG lors du match de Ligue des champions face au Real Madrid, mardi soir à Santiago-Bernabeu. Alors que Neymar a confié la semaine passée qu’il faisait tout pour être de retour pour ce choc, l’entraîneur allemand estime lui que le trio composé de Mauro Icardi, Angel di Maria et Kylian Mbappé est plus à même de défier l’ogre madrilène sur ses terres.

A ce choix purement sportif, qu’il est difficile de contester tant Neymar a été transparent contre Lille, pourrait également s’ajouter une décision beaucoup plus symbolique. Lassés du comportement de la star brésilienne, il aurait été décidé par Leonardo et Nasser Al-Khelaifi qu’il ne fallait plus laisser Neymar faire ce qu’il veut et prendre le PSG de haut. Outre son aller-retour à Madrid la semaine passée, alors qu’il était censé se reposer, le Paris SG n’a pas apprécié l’attitude de son attaquant au moment d’être remplacé par Kylian Mbappé contre le LOSC. Et l’idée de voir débuter Neymar sur le banc prend de l’ampleur ces dernières heures. « Cette option semble bien trotter dans l’esprit du manageur. Elle constituerait un camouflet pour l’ancien Barcelonais, particulièrement impliqué pour se remettre de sa blessure à une cuisse afin d’honorer ce rendez-vous de prestige », explique le quotidien francilien. Nul doute que si cette option se confirmait, la suite de la saison pourrait être compliquée entre Neymar et les dirigeants du Paris Saint-Germain.