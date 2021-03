PSG : Neymar privé de Barça, sa réaction

Dans : PSG.

Cela a certainement été une décision difficile à prendre, mais Neymar ne jouera pas avec le PSG ce mercredi soir contre le FC Barcelone.

Insuffisamment remis de sa blessure aux adducteurs contractée face au SM Caen en Coupe de France, le numéro 10 du PSG pensait avoir fait le plus dur en reprenant l’entrainement collectif dimanche avec ses coéquipiers. Mais les petites alertes ressenties ont inquiété le staff parisien, qui a préféré le laisser de côté ce lundi, et annoncer finalement son forfait pour le match ce mardi. Une décision logique, tant il paraissait impensable de solliciter à nouveau le Brésilien pour un match à haute intensité de Ligue des Champions, alors qu’il se ressent encore de ses adducteurs. Surtout quand on sait que pour ce type de blessure, seul le repos permet une bonne cicatrisation et donc un retour en bonne forme. La prudence a prévalu ce que Neymar a tout de même fini par comprendre.

Le média brésilien TNT Sports a ainsi entendu la version du clan Neymar au sujet de ce forfait qui était tant redouté. Forcément, le joueur du PSG est annoncé comme très déçu par cette décision, après tant d’efforts effectués pour être prêt pour ce match retour. Selon son entourage, aucune volonté toutefois de remettre en cause cette décision, l’idée étant bien évidemment de se préserver en vue de la suite de la saison, et si possible de la suite de la Ligue des Champions, lui qui est toujours le meilleur buteur du Paris SG dans cette épreuve cette saison. Neymar a donc décidé de respecter sans sourciller ni rouspéter cette décision médicale, qu’il comprend d’autant mieux qu’il ne se sentait pas lui-même à 100 % ce mardi encore, même si un joueur veut toujours tout faire pour reprendre le plus tôt possible. Il faudra donc attendre encore un peu, même si Neymar va certainement, comme à l’aller, s’agiter dans son siège pour soutenir ses coéquipiers et éviter de redonner le moins espoir à ses anciens coéquipiers du FC Barcelone.