PSG : Neymar prévient, il ne laissera pas Mbappé lui voler la vedette

Dans : PSG, Ligue 1.

Attendu comme l’homme fort du Paris Saint-Germain cette saison, Neymar a encore été freiné dans son élan.

Comme l’année dernière, le milieu offensif a été victime d’une grave blessure au pied qui a gâché sa deuxième partie d’exercice. Un coup dur que le club francilien a peut-être payé très cher en Ligue des Champions, diront certains. Il faut pourtant reconnaître que les Parisiens ne sont absolument pas dépendants du Brésilien. Notamment grâce à l’ascension de l’attaquant Kylian Mbappé qui continue d’impressionner Neymar sur et en dehors du terrain.

« C'est un garçon très calme, heureux, plein de joie, toujours prêt à faire des blagues. Bien-sûr, c'est encore un jeune joueur et il va acquérir plus d'expérience. Mais pour moi, c'est déjà un phénomène, il peut avoir une belle carrière et devenir encore meilleur qu'il ne l'est déjà, a encensé l’ancien Barcelonais interrogé par Goal et DAZN. Je n'ai aucun doute sur le fait qu'il devienne l'un des plus grands noms du football mondial. »

« Je ne veux pas m’arrêter là »

Neymar l’a sûrement remarqué, le Français est devenu la nouvelle star du PSG, voire du football mondial. Mais le joueur le plus cher de l’histoire n’a pas dit son dernier mot. « Je n’ai que 27 ans et j'ai encore quelques années devant moi. Il est évident que jusqu’à maintenant, j’ai été en mesure d'atteindre des objectifs importants, mais je ne veux pas m'arrêter là » a annoncé l’international auriverde, dont le retour de blessure est prévu dans les prochaines semaines.