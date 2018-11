PSG : Neymar prêt à jouer blessé contre Liverpool, la question est posée

Dans : PSG, Ligue des Champions, Coupe d'Europe.

A l’heure où tout Paris est désormais tourné vers le match capital face à Liverpool de la semaine prochaine, les matchs internationaux amicaux du mois de novembre ont flingué le moral des dirigeants comme des supporters.

Kylian Mbappé s’est blessé à l’épaule face à l’Uruguay, même si le Français devrait être de la partie contre les Reds mercredi prochain. En revanche, la situation est beaucoup plus compliquée pour Neymar, qui souffre d’une élongation des adducteurs, de laquelle on ne se remet pas en quelques jours. Autant dire que cette blessure tombe mal pour le Paris Saint-Germain, qui a besoin de ses leaders offensifs pour tenter de faire tomber Liverpool et aller chercher sa qualification pour la phase finale de la Ligue des Champions. Il s’agit de la première grosse blessure de Neymar depuis celle au cinquième métatarse du début d’année 2018, qui avait mis un terme rapide à sa saison et avait privé le PSG d’un atout face au Real Madrid en 1/8e de finale retour.

Selon L’Equipe, à l’heure actuelle, le clan Neymar ne sait pas encore si l’attaquant sera disponible pour affronter le club anglais. Cela pourrait donc être une question de jours pour voir l’ancien barcelonais être prêt à jouer. Et au final, même si l’avis médical est toujours décisif, c’est le Brésilien qui pourrait décider, selon ses sensations, de prendre part à la rencontre capitale de cette première partie de saison. Le PSG serait bien partant pour prendre ce risque, reste à voir si « le jeu en vaut la chandelle », comme le fait savoir le quotidien sportif. C’est en tout cas l’avenir européen du club de la capitale qui se jouera dans moins d’une semaine au Parc des Princes.