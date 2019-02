PSG : Neymar prend un risque fou, une révélation inquiétante !

Dans : PSG, Ligue 1.

La semaine dernière, le Paris Saint-Germain a annoncé que suite à sa blessure au 5e métatarse du pied droit, Neymar avait débuté un protocole de soin, la décision ayant été entérinée de ne pas opérer la star brésilienne qui était déjà passée sur le billard pour le même problème il y a un an. Mais si Neymar, qui ce mardi atteint la barre des 27 ans, ne se fera pas opérer, il prend un risque énorme pour la suite de sa carrière. Sur France Bleu Paris, Stéphane Bitton a fait quelques confidences qui font froid dans le dos concernant l'international brésilien.

Car selon les sources du journaliste, ce choix de passer outre la chirurgie est une erreur monstrueuse. « Je confirme que le trait de fracture est au même endroit que celui de l’année et cela est très inquiétant pour Neymar. Et selon des sources médicales, en ne se faisant pas opérer, il prend des risques pour la suite de sa carrière, cela va jusque-là. Le garçon est l’enjeu de beaucoup de choses, mais la sagesse serait qu’il se fasse réopérer. Pour l’instant, on pense à court terme et on pense à la Copa America, et on met sa santé en jeu, c’est très compliqué et c’est vraie info médicale que je donne là », a expliqué Stéphane Bitton, visiblement très inquiet concernant Neymar et la suite de sa carrière au Paris Saint-Germain et avec le Brésil.