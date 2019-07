PSG : Neymar pour 300ME, Zidane et Madrid prêts à bondir ?

Dans : PSG, Mercato, Liga.

Dans la journée de samedi, on apprenait que le Paris Saint-Germain, via Nasser Al-Khelaifi, avait proposé déjà deux fois au Real Madrid d'acheter Neymar lors de ce mercato, mais que Florentino Perez avait décliné à deux reprises l'offre de son ami président du PSG. Mais 24 heures plus tard, El Gol Digital donne une version radicalement différente, puisque le média espagnol affirme que non seulement le patron du Real Madrid n'a pas repoussé l'idée de recruter Neymar cet été, mais qu'en plus les Merengue travailleraient déjà sur une offre susceptible de permettre à la star brésilienne de rejoindre la Maison Blanche au nez et à la barbe du FC Barcelone, ce qui serait une jouissance supplémentaire pour Florentino Perez.

El Gol Digital lance même un chiffre colossal pour ce qui serait le transfert du siècle. « Le plan de Florentino Perez, qui semblait avoir abandonné l’idée de recruter un jour Neymar, était d’attendre 2020, date à laquelle Kylian Mbappé pourrait accepter de quitter le PSG. Associer Hazard avec Mbappé était le plan à long terme. Cependant, Florentino Perez va tenter une dernière fois de convaincre Neymar. Le président du Real Madrid prépare une enveloppe de 300ME au cas où le Brésilien serait disponible, ce qui ne modifierait pas le plan de 2020, et l’idée de signer Kylian Mbappé. Mais c'est une autre histoire », affirme le média. Des infos à prendre toutefois avec précaution, l'Espagne étant en feu depuis l'annonce du possible départ de Neymar du Paris Saint-Germain, au point de provoquer des rumeurs plus fracassantes les unes que les autres.