Koundé dans le viseur, le PSG prêt à dégainer 70 ME ‍?

Par Corentin Facy

Lors du prochain mercato, le PSG cherchera à renforcer sa défense centrale et pour y parvenir, le club de la capitale verrait d’un bon œil la venue de Jules Koundé. Barcelone n’a toutefois pas l’intention de le brader.

Malgré le départ à venir de Kylian Mbappé, le Paris Saint-Germain entend bien être très ambitieux lors du prochain mercato. L’objectif du champion de France en titre est de profiter du départ de l’attaquant de 25 ans et de l’économie de son salaire monstrueux afin de se renforcer intelligemment dans tous les secteurs de jeu. En défense centrale par exemple, un poste où Luis Enrique n’a pas énormément de solutions cette saison et encore moins avec les blessures de Milan Skriniar et de Presnel Kimpembe. C’est ainsi que selon les informations obtenues par l’insider Ekrem Konur, le club de la capitale cible Jules Koundé

Le profil du défenseur du FC Barcelone entre parfaitement dans la stratégie de mercato du PSG, qui cible beaucoup les internationaux français depuis un an et qui entend bien poursuivre dans cette voie. Il faudra néanmoins casser sa tirelire pour s’attacher les services de l’ancien joueur des Girondins de Bordeaux et du FC Séville. « Le PSG et Chelsea cherchent à recruter Jules Koundé et envisagent de faire une offre au Barça cet été. Les Catalans, qui connaissent des problèmes financiers, pourraient permettre à Koundé de partir en cas d’offre de 70 ou 80 millions d’euros » a publié le journaliste sur son compte X. Capable de jouer latéral droit ou défenseur central, Jules Koundé serait de toute évidence un réel renfort pour le PSG dans le secteur défensif. La question est maintenant de savoir si Nasser Al-Khelaïfi et Luis Campos sont prêts à investir une telle somme pour recruter le défenseur des Bleus.