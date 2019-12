PSG : Neymar plus fort que jamais, Dugarry y croit

Dans : PSG.

Face à Galatasaray puis dimanche sur la pelouse de Saint-Etienne (0-4), Neymar a affiché une forme resplendissante. De plus, le Brésilien a adopté une attitude tout simplement irréprochable.

Concernée par les intérêts du collectif, l’ancienne star du FC Barcelone n’a pas hésité à faire les efforts défensifs dans le Forez, même face à une équipe bien inférieure et rapidement réduite à dix après l’expulsion de Jean-Eudes Aholou. Un nouveau Neymar que Christophe Dugarry adore, comme il l’a indiqué sur l’antenne de RMC, en expliquant qu'à ses yeux, le n°10 du PSG affichait un niveau comparable à celui qui était le sien lorsqu'il éclaboussait l'Europe de son talent au FC Barcelone.

« Ce Neymar fait rêver tout le monde. Dès qu’il perdait le ballon, il se battait pour le récupérer. Il allait au pressing, et pas que pour faire plaisir à l’entraîneur. Là, c’est le vrai Neymar, c’est le Neymar du Barça. Même quand il était aussi bien physiquement dans le passé, je n’ai pas souvenir de l’avoir vu comme ça. Il y a aussi une possible trouvaille de la part de Thomas Tuchel : jouer avec ces quatre attaquants » s’est félicité Christophe Dugarry, lequel a par ailleurs salué la performance d’un autre joueur du PSG à Saint-Etienne. « Paredes est, lui aussi, redevenu un joueur de football ». Tout va bien dans le meilleur des mondes pour le club de la capitale. Espérons pour les fans du PSG que ce constat soit toujours valable en février et mars prochain.