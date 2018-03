PSG : Neymar plus fort après sa blessure ? Lui y croit !

Dans : PSG, Ligue des Champions, Coupe d'Europe.

Au Brésil et au PSG, les six prochaines semaines vont être longues, puisqu'il faudra attendre ce délai pour savoir si l'intervention chirurgicale effectuée sur Neymar a eu les effets escomptés et si l'attaquant brésilien sera en mesure de revenir au sommet de son art pour le Mondial en Russie. Adversaire de Neymar lors du récent Real Madrid-PSG, mais coéquipier de ce dernier avec l'équipe du Brésil, Marcelo estime que cet éloignement des terrains sera forcément dur pour Neymar, mais il pense que ce sera également l'occasion d'une introspection et de changements qui permettront à la star du Paris SG de progresser.

« Quand vous connaissez une telle mésaventure, alors vous commencez à voir les choses d'une manière différente (...) Vous vous faîtes un film dans la tête. Ce sont des périodes où vous apprenez beaucoup de choses et travaillez beaucoup plus, car vous ne pouvez pas quitter la maison. Vous réfléchissez aussi à beaucoup de choses, notamment sur ce que vous devez faire à partir de maintenant. Quand tu es éloigné des terrains si longtemps, que tu souffres et que tu commences à t’ennuyer, alors tu te dis : Je dois travailler comme ça ou comme ça pour ne pas me blesser de nouveau, je vais me coucher tôt, je vais améliorer mon alimentation. Tu changes des choses pour que cela ne se reproduise plus et c'est bénéfique », a confié, sur une chaîne brésilienne, le joueur du Real Madrid et du Brésil, qui en a profité pour envoyer un message d’affection à Neymar. Et Marcelo sait de quoi il parle puisqu'il a lui même été absent pendant deux mois en 2012 après s'être blessé avec la Seleçao.