PSG : Neymar plombé par cette erreur de Nasser et du PSG ?

Dans : PSG, Ligue 1.

Lors de l'annonce de la signature de Neymar au Paris Saint-Germain, rien n'a été trop beau pour fêter cela, le point d'orgue des célébrations décidées par les dirigeants qataris du PSG étant bien évidemment la bienvenue souhaitée à la star brésilienne sur la Tour Eiffel. Revers de la médaille, Neymar a pris cher durant cette première saison, l'attaquant de la Seleçao contribuant à plomber l'ambiance en ayant un comportement de diva par moment. Mais pour Jérôme Alonzo, si Neymar est fautif et doit assumer une grande partie des critiques qui lui sont tombées dessus, notamment après le Mondial, le PSG a également sa part.

Et dans France-Football, l'ancien gardien de but du Paris SG d'étayer sa thèse. « Elle est bizarre l’impression que nous a laissée le Ney la saison dernière. Ses statistiques sont quand même énormes. Avec quel autre joueur se serait-on posé autant de questions ? Aucun. On pardonne moins de choses à un Neymar. Aujourd’hui, les stats ne suffisent plus. Le Paris SG veut conquérir l’Europe et Neymar a eu des manquements. Dans le jeu et le reste. Mais je tiens à souligner que les dirigeants sont aussi fautifs. Ils l’ont mis au-dessus du club et l’ont traité comme un roi. Il est arrivé, on lui a souhaité la bienvenue sur la tour Eiffel ! Ça n’existe dans aucun autre club. Derrière, c’est normal que le mec pense que c’est son club. Ne jamais mettre personne au-dessus de l’institution, c’est important. A un moment donné, il ne faut pas oublier que tout le monde a fait une erreur dans cette histoire », rappelle Jérôme Alonzo, histoire de ne pas laisser Neymar seul face aux fantômes du passé.