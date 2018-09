PSG : Neymar plombe le PSG, Le Guen sort l'artillerie lourde

Dans : PSG, Ligue des Champions, Coupe d'Europe.

Ancien entraineur du PSG, Paul Le Guen a livré une analyse assez impitoyable d’une performance en particulier lors de la défaite à Liverpool.

Méconnaissable dans sa position souvent axiale, Neymar n’a pas vraiment pesé sur la prestation de son équipe, même s’il a été à l’origine de l’égalisation parisienne grâce à son accélération plein axe sur le but de Mbappé. Mais pour le reste, le technicien breton s’est montré sans pitié avec le Brésilien, qu’il juge trop irrégulier et au jeu trop risqué pour pouvoir s’en sortir face à un tel adversaire.

« Il est incapable de mettre de l’intensité dans son jeu, il y a beaucoup de déchets techniques et il ne peut pas travailler de façon constante dans un match. Il fait quelques à-coups, il tente des passes impossibles, chaque passe est un défi et ça débouche sur trois ballons perdus sur quatre », a déploré un Paul Le Guen qui attend certainement de l’ancien barcelonais qu’il porte son équipe dans de tels matchs. Et en plus de ne pas avoir été à la fête à Anfield, Neymar a fait l’objet de nombreuses moqueries sur les réseaux sociaux après avoir bu la tasse dans un duel avec Sadio Mané.