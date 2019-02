PSG : Neymar peut garder son ami à Paris, réunion imminente !

Dans : PSG, Ligue 1.

Quelques semaines avant de faire signer Neymar Jr en 2017, le Paris Saint-Germain avait, à la surprise générale, obtenu l'accord de Daniel Alves, alors que ce dernier devait s'engager à Manchester City. Mais à l'époque on ne le savait pas encore, la venue de l'international brésilien au PSG répondait à une demande de Neymar, Daniel Alves étant un ami proche de la star offensive. Cependant, les mois passent et le joueur de 36 ans arrive désormais à la fin de son contrat avec le Paris SG, et rien n'annonçait que Nasser Al-Khelaifi allait offrir une prolongation à Daniel Alves, âgé de 36 ans.

Pourtant, ce dimanche, Le Parisien affirme que les choses pourraient rapidement s'accélérer et qu'une proposition devrait être faite à celui qui est le quatrième joueur le plus utilisé par Thomas Tuchel depuis début 2019. Et cela alors qu'il a été absent pendant six mois suite à une opération du genou consécutive à une grave blessure lors de la finale de la Coupe de France. « Pour l’instant, aucune discussion n’a débuté. Mais l’avis de Tuchel, qui apprécie son expérience et son intelligence de jeu, va compter. Une réunion est prévue cette semaine avec les représentants du joueur. Courtisé par Flamengo cet hiver, Alves, qui s’imagine un avenir en Angleterre, n’est plus si sûr de quitter Paris l’été prochain », précise le quotidien francilien au sujet d'un joueur qui fait l'unanimité dans le vestiaire. Si en plus Neymar entre dans la danse, l'affaire sera vite entendue.