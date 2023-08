PSG ‍: Neymar part en Arabie Saoudite, 100 ME pour Paris

Dans : PSG.

Par Alexis Rose

Quelques heures après avoir récupéré Kylian Mbappé, le Paris Saint-Germain s’apprête à se séparer pour de bon de Neymar, en partance pour un club d’Arabie Saoudite.

Le club de la capitale française a enfin réussi à se débarrasser de Neymar. Poussé dehors par certains dirigeants du PSG depuis plusieurs mois, à cause d’un salaire bien trop élevé par rapport au rendement du Brésilien sur les terrains de L1 et de Ligue des Champions, le Brésilien va faire ses valises dans les heures qui arrivent. Puisque ce dimanche soir, l’ancien crack du Barça a dit « oui » au club d’Al Hilal. D’après les informations de Saber Desfarges, un accord tripartite est « en bonne voie » sur la base d’un transfert de près de 100 millions d’euros. Désireux de retourner au Barça, mais Xavi n’étant pas favorable à son retour, puis pisté par Santos, son club formateur, l’Auriverde a finalement accepté de rejoindre l’Arabie Saoudite, où un contrat de deux ans l’attend. Une troisième saison en option pourrait s’ajouter aux dernières discussions en cours, mais Neymar ne portera plus le maillot du PSG.

Pas de Barça ni de Santos, Neymar part à Al Hilal

🇸🇦 Neymar Jr a dit oui à Al-Hilal.



Le Brésilien rêvait du Barça, Xavi n’était pas favorable à son retour.

Santos a tenté de le rapatrier, le clan a refusé.



Ce sera donc Al-Hilal. Contrat de 2 ans. Indemnité avoisinant les 100 millions€. Accord tripartite en bonne voie. https://t.co/TAo58BP5zu pic.twitter.com/ihdC0Rw536 — Saber Desfarges (@SaberDesfa) August 13, 2023

Arrivé à Paris en 2017 dans le cadre du plus gros transfert de l’histoire du football, à savoir 222 millions d’euros, le joueur de 31 ans n’aura finalement jamais réussi à répondre aux grandes attentes placées en lui. Incapable de porter le PSG sur le toit européen en Ligue des Champions à cause notamment de multiples blessures, Neymar va donc poursuivre sa carrière dans le nouvel eldorado des footballeurs, en Arabie Saoudite. Là-bas, il touchera un énorme salaire en jouant aux côtés de Kalidou Koulibaly et Malcom, les deux stars d’Al Hilal. Pour le remplacer, et même si Ousmane Dembélé est déjà arrivé ce week-end, Luis Campos et Luis Enrique, deux des principaux acteurs de ce départ de Neymar, vont s’activer pour faire venir un nouvel attaquant, comme Randal Kolo Muani (Francfort) ou Bradley Barcola (OL).