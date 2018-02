PSG : Neymar out ? Dugarry applaudit presque !

Dans : PSG, Ligue des Champions.

Le père de Neymar a vendu la mèche lundi soir : l’international brésilien sera absent au moins six semaines. Un gros coup dur pour le PSG, qui sera donc privé de son atout offensif n°1 pour le match retour contre le Real et pour un éventuel quart de finale aller de Ligue des Champions. Mais selon Christophe Dugarry, la blessure de Neymar, « ce n’est pas la fin du monde ». Le consultant de RMC a expliqué que l’actuel leader de la Ligue 1 gardait toutes ses chances de qualification contre l’équipe de Zinedine Zidane, malgré l’absence de l’homme qui valait 220ME.

« Je pense que le PSG peut être mieux équilibré sans Neymar. Souvent, le problème du PSG a été l’équilibre défensif avec trois attaquants (et surtout Neymar) qui ne défendent jamais. On a vu contre le Real et le Bayern que ce déséquilibre était important. Je pense que Di Maria ou Draxler peuvent apporter un équilibre à l’équipe. Surtout que ce sont deux internationaux, ce sont de très bons joueurs. Neymar blessé, ce n’est pas la fin du monde ! Le PSG peut faire un très beau match et battre le Real sans le Brésilien. L’année dernière, ils en ont bien mis quatre au Barça sans lui, non ? » a-t-il lâché, bien moins alarmiste que certains observateurs au sujet de l’absence de Neymar. Reste à voir si celle-ci sera préjudiciable ou si le PSG saura passer au-dessus…