PSG : Neymar ? Non, Barcelone rêve de Kylian Mbappé !

Cet été, Neymar était au centre de toutes les attentions durant la période toujours très animée du mercato.

Et pour cause, le Brésilien avait clairement émis le souhait de partir et le FC Barcelone souhaitait le rapatrier. Mais devant l’intransigeance de Leonardo, le deal n’a pas pu se faire avec le club catalan. Sauf surprise, Neymar devrait de nouveau animer le mercato de Paris à l’été 2020. Mais cette fois, le Paris Saint-Germain aura d’autres chats à fouetter car en parallèle, Kylian Mbappé affole l’Europe. Priorité du Real Madrid à l’horizon de l’été prochain, l’international tricolore figure également dans les petits papiers… de Barcelone.

Effectivement, le Mundo Deportivo affirme en ce début de semaine que le champion d’Espagne en titre recherche activement un successeur à Luis Suarez, lequel va bientôt fêter ses 33 ans. Plusieurs joueurs sont d’ores et déjà visés : Marcus Rashford, Harry Kane ou encore Lautaro Martinez de l’Inter Milan. Mais en interne, on décrit Kylian Mbappé comme un « rêve », la cible n°1 qu’il faut tenter de recruter avant de passer à d’autres dossiers. Reste à voir si Barcelone, qui n’entretient pas les meilleures relations du monde avec Nasser Al-Khelaïfi et le PSG, a une chance de rafler la mise dans ce dossier qui promet d’agiter l’Europe du football.